publié le 22/05/2019 à 17:31

Une page se tourne chez les Verts. Après le départ de l'entraîneur Jean-Louis Gasset, c'est Dominique Rocheteau, le directeur sportif de l'AS Saint-Étienne qui va lui aussi quitter la formation du Forez pour prendre sa retraite à l'âge de 65 ans.



Une décision qui n'a pas manqué d'émouvoir son président Roland Romeyer : "Je lui avais dit au début 'Viens dix ans avec moi et après, tu iras rejoindre ta Charente'". Et, hier (lundi 20 mai), Dominique est venu me rappeler ce que je lui avais dit. Il va avoir 65 ans (il se met à pleurer). Et il m'a dit : "Je vais prendre ma retraite. C'est un peu dur".

Revenu dans son club formateur en 2010, Dominique Rocheteau avait occupé plusieurs fonctions à l'ASSE, tour à tour membre du conseil de surveillance puis du directoire, conseiller du président et coordinateur sportif. Son départ marque la fin de sa carrière de dirigeant mais pas celle de son statut iconique, dont la gloire est éternelle à Saint-Etienne où il fut le joueur symbole des folles années des Verts dans les années 1970.