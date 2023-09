XV de France : "Une sérénité se dégage de cette équipe", juge Olivier Magne

Le XV de France a frappé fort. Les Français ont dominé la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre au soir en ouverture de la Coupe du monde de rugby (27-13), au Stade de France. Olivier Magne, ancien troisième ligne international et consultant pour RTL, a analysé cette performance des hommes de Fabien Galthié. "Il y a une sérénité qui se dégage de cette équipe, il y a la force du travail qui a été accompli ces dernières années", a jugé le finaliste de la Coupe du monde 1999 avec le XV de France.

Olivier Magne a également salué le mental de cette équipe tricolore, qui a été dominée et a souffert en première période avant de tout renverser au retour des vestiaires. "Il y a aussi la force de l'expérience avec de nombreux scénarii qui ont été vus, revus et répétés. C'est une équipe de France calme et sereine face à des situations comme celle-ci", a apprécié le vainqueur de quatre Grand Chelem dans le Tournoi des Cinq puis Six nations.



"Le chemin est encore long"

Olivier Magne refuse pour autant de tomber dans l'euphorie. "Le chemin est encore long. On va se satisfaire de cette belle victoire face aux All Blacks qui n'avaient jamais perdu en match de poule. L'équipe de France n'a pas été géniale, ça n'a pas été un grand rugby. Ça promet pour la suite, on espère une montée en puissance", souhaite notre consultant, qui se projette sur les prochains matches du XV de France. "Maintenant il va y avoir un travail de peaufinage, en situation réelle. Cela va permettre de préparer le quart de finale", estime-t-il.

Le XV de France affrontera successivement l'Uruguay, la Namibie et l'Italie et devrait logiquement terminer premier de sa poule. Le quart de finale sera cependant nettement plus corsé avec un affrontement probable face à l'Irlande ou l'Afrique du sud, soit les deux meilleures nations mondiales à l'heure actuelle avec les Bleus. "J'espère qu'on évitera l'Afrique du sud", tranche Olivier Magne.