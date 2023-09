XV de France : Mohamed Haouas prend la défense de Bastien Chalureau

La polémique autour de Bastien Chalureau a marqué les derniers jours de la préparation du XV de France à "sa" Coupe du monde, qui débute vendredi. La sélection du deuxième ligne de Montpellier, appelé pour pallier à la blessure de Paul Willemse, est vivement critiquée en raison de sa condamnation en première instance à six mois de prison avec sursis pour violences racistes. Bastien Chalureau a fait appel et nie catégoriquement les faits, qui remontent à 2020. Plusieurs de ses coéquipiers du XV de France, ainsi que le sélectionneur Fabien Galthié, ont pris sa défense.

Mohamed Haouas, son ancien partenaire à Montpellier, est même sorti du silence pour lui apporter son soutien. L'ancien pilier du XV de France, écarté depuis sa condamnation pour violences conjugales, s'est expliqué mercredi sur le site de Rugbyrama. "Avec 'Chalu', on a toujours été copains. Lui, raciste ? Moi, je n’y crois pas", assure Mohamed Haouas, dont les images de son agression contre sa femme avaient choqué. "Avec Yacouba (Camara) et Bastien, on était d’ailleurs souvent ensemble et on rigolait bien, tous les trois", poursuit l'actuel joueur de Biarritz, en Pro D2 (deuxième division).

"À Montpellier, je trouvais que c’était un bon mec, voilà tout. Ce qu’il a fait avant d’arriver au MHR, je n’en sais rien et ça ne me regarde pas. Je sais juste qu’avec nous, il était top", certifie Mohamed Haouas. Et il le répète : "Pour moi, non, Bastien Chalureau n'est pas raciste". "Et le racisme, dieu sait si je m’y suis frotté dans ma vie !", appuie-t-il également pour illustrer son propos. Le XV de France débute sa Coupe du monde, une rencontre pour laquelle Bastien Chalureau ne figure pas sur la liste des 23 joueurs convoqués.

