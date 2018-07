publié le 30/06/2016 à 14:06

À l'instar de Roland-Garros il y a cinq semaines, le début de ce Wimbledon 2016 est largement perturbé par la pluie. Le 1er tour a néanmoins pu se terminer, enfin, jeudi 30 juin en fin de matinée avec la qualification côté Français de Lucas Pouille mais les éliminations d'Albano Olivetti et Kristina Mladenovic.



La suite du 2e tour a également pu se dérouler avec une sensation, celle créée par Nicolas Mahut. L'Angevin, 51e joueur mondial, a dominé l'Espagnol David Ferrer, ancien numéro 3 au classement ATP (14e aujourd'hui), en trois manches. Le serveur-volleyeur de 34 ans affrontera au prochain tour son compatriote et partenaire de double Pierre-Hugues Herbert.

Richard Gasquet a lui aussi décroché son billet pour les 16es de finale avec un succès en quatre sets face à l'Espagnol Marcel Granollers. Le numéro 1 français retrouvera un autre Ibérique pour une place en 8es, Albert Ramos. C'est terminé, en revanche, pour Gilles Simon, Julien Benneteau, Jérémy Chardy, Benoït Paire et Édouard Roger-Vasselin (Jo-Wilfried Tsonga jouera son 2e tour vendredi 1er juillet face à l'Argentin Juan Monaco).



Muguruza tombe de haut

Chez les femmes, il n'y a déjà plus qu'une représentante bleu-blanc-rouge : Alizé Cornet, qui aura fort à faire pour se hisser en deuxième semaine face à la jeune Américaine Madison Keys. Caroline Garcia a disparu au 2e tour face à la Tchèque Katerina Siniakova, 114e joueuse mondiale.

Du côté des têtes d'affiche, Andy Murray n'a pas traîné pour écarter le Taïwainais Lu Yen-Hsun, qui avait atteint les quarts de finale en 2010. Prochain adversaire : l'Australien John Millman. Àa s'est beaucoup moins bien passé pour la toute fraîche lauréate de Roland Garros, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, battue contre toute attente par la Slovaque Jana Cepelova, issue des qualifications.



Wimbledon : les résultats de jeudi 30 juin

Simple messieurs (2e tour) :

Sam Querrey (USA/N.28) bat Thomaz Bellucci (BRA) 6-4, 6-3, 6-2

Daniel Evans (GBR) bat Alexandr Dolgopolov (UKR/N.30) 7-6 (8/6), 6-4, 6-1

Roberto Bautista (ESP/N.14) bat Mikhail Kukushkin (KAZ) (forfait)

David Goffin ( BEL/N.11) bat Édouard Roger-Vasselin (FRA) 6-4, 6-0, 6-3

Nicolas Mahut ( FRA) bat David Ferrer (ESP/N.13) 6-1, 6-4, 6-3

Pierre-Hugues Herbert (FRA) bat Damir Dzumhur (BIH) 3-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7-0), 6-2

Steve Johnson (USA) bat Jérémy Chardy (FRA) 6-1, 7-6 (8/6), 6-3Milos Raonic (CAN/N.6) bat Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/5), 6-4, 6-2

Lukás Lacko (SVK) bat Ivo Karlovic (CRO/N.23) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

Andrey Kuznetsov (RUS) bat Gilles Muller (LUX) 6-3, 6-4, 6-4Marin Cilic (CRO/N.9) bat Sergiy Stakhovsky (UKR) 6-2, 6-7 (6/8), 6-4, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.5) bat Julien Benneteau (FRA) 4-6, 6-4, 6-4, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL) bat Gilles Simon (FRA/N.16) 6-3, 7-6 (7/1), 3-6, 6-4

Bernard Tomic (AUS/N.19) bat Radu Albot (MDA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-7 (6/8), 6-3

Albert Ramos (ESP) bat Viktor Troicki (SRB/N.25) 3-6, 6-3, 6-3, 2-6, 6-3

Jack Sock (USA/N.27) bat Robin Haase (NED) 6-1, 6-3, 6-7 (3/7), 6-4

John Millman (AUS) bat Benoît Paire (FRA/N.26) 7-6 (7/5), 6-3, 4-6, 6-2Andy Murray (GBR/N.2) bat Yen-Hsun Lu (TPE) 6-3, 6-2, 6-1Richard Gasquet (FRA/N.7) bat Marcel Granollers (ESP) 4-6, 7-5, 6-3, 6-1Simple messieurs (1er tour) :

Mikhail Youzhny (RUS) bat Horacio Zeballos (ARG) 6-4, 6-4, 3-6, 6-1

Lucas Pouille (FRA/N.32) bat Marius Copil (ROM) 6-4, 4-6, 6-4, 6-1

Donald Young (USA) bat Leonardo Mayer (ARG) 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

John Isner (USA/N.18) bat Marcos Baghdatis (CYP) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5), 6-3

Matthew Barton (AUS) bat Albano Olivetti (FRA) 6-7 (7/9), 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (5/7), 14-12

Fabio Fognini (ITA) bat Federico Delbonis (ARG) 6-4, 1-6, 6-7 (3/7), 6-2, 6-3



Simple dames (2e tour) :

Kiki Bertens (NED/N.26) bat Mona Barthel (GER) 6-4, 6-4

Anna-Lena Friedsam (GER) bat Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 7-6 (7/1)

Simona Halep (ROU/N.5) bat Francesca Schiavone (ITA) 6-1, 6-1

Madison Keys (USA/N.9) bat Kirsten Flipkens (BEL) 6-4, 4-6, 6-3

Sabine Lisicki (GER) bat Samantha Stosur (AUS/N.14) 6-4, 6-2

Alizé Cornet (FRA) bat Sara Errani (ITA/N.20) 7-6 (7/4), 7-5

Misaki Doi (JPN) bat Karolína Plísková (CZE/N.15) 7-6 (7/5), 6-3

Katerina Siniakova (CZE) bat Caroline Garcia (FRA/N.30) 4-6, 6-4, 6-1

Jana Cepelova (SVK) bat Garbine Muguruza (ESP/N.2) 6-3, 6-2



Simple dames (1er tour) :

Annika Beck (GER) bat Heather Watson (GBR) 3-6, 6-0, 12-10

Aliaksandra Sasnovich (BLR) bat Kristina Mladenovic (FRA/N.31) 6-3, 6-3

Sloane Stephens (USA/N.18) bat Shuai Peng (CHN) 7-6 (7/5), 6-2

Mandy Minella (LUX) bat Anna Tatishvili (USA) 7-5, 3-0 (abandon)

Timea Bacsinszky (SUI/N.11) bat Luksika Kumkhum (THA) 6-4, 6-2

Monica Niculescu (ROM) bat Aleksandra Krunic (SRB) 6-1, 6-4

Ekaterina Makarova (RUS) bat Johanna Larsson (SWE) 6-1, 4-6, 6-1

Barbora Záhlavová Strýcová (CZE/N.24) bat Anett Kontaveit (EST) 4-6, 6-4, 6-4