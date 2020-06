Voile : Saint-Nazaire accueillera la Solitaire du Figaro 2020

publié le 10/06/2020 à 15:33

Partie de Nantes l’an passé avec départ réel au large de Pornichet, la Solitaire du Figaro retrouvera les eaux de la Loire-Atlantique dans un peu plus de trois mois puisque le final de cette 51ème édition sera jugé à Saint-Nazaire. Cette année aura lieu un parcours 100% tricolore, avec aucune escale à l’étranger : une première dans l’histoire de cette course.

En principe, et sauf avis sanitaire défavorable, le départ sera donné le 30 août dans la baie de Saint-Brieuc pour un aller-retour de près de 1.200 km (642 milles) via le Fasnet, la seule marque de parcours. La deuxième étape du 6 au 9 septembre mettra le cap sur Dunkerque en passant par le phare de Wolf Rock, dans le sud-ouest de la pointe de Cornouaille, un parcours semé d’embûches.



Autre difficulté de taille, la troisième étape entre Dunkerque et Saint-Nazaire, une longue descente de 950 km (512 milles) de la côte d’Opale jusqu’à l’estuaire de la Loire, en passant par la pointe du Cotentin, la côte de Granite Rose, la mer d’Iroise et la côte d’Amour…Pièges en tous genres et nuits blanches en perspective, mais les dés ne seront pas pour autant jetés puisque la dernière étape, une boucle de 340 km (183 milles) prévue entre l’Ile d’Yeu et Belle-île, via l’ile de Groix, se jouera, le 19 septembre, par un gros coefficient de marée (113) propre à chambouler tous les classements.



Cette 51 édition de la Solitaire se disputera sur les Figaro Bénéteau 3 dotés de foils. Parmi la trentaine de concurrents pressentis, Armel Le Cleac’h visera un troisième sacre après ses victoires en 2003 et 2010.