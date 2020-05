Le boom du e-sport

publié le 11/05/2020 à 20:00

Avec notre invité le journaliste Bertrand Amar on s’intéresse au phénomène de l’esport qui rassemble des millions de fans à travers le monde. Les competitions de jeux vidéos se poursuivent pendant le confinement et attirent un nouveau public. On vous décrypte l’univers de l’e-sport, ses championnats, ses gamers et son business en pleine expansion.

Qu'est-ce que le e-sport ? Depuis quand utilise-t-on ce terme ? Comment la plateforme Twitch a-t-elle changé le e-sport ? Savez-vous à quoi sert cette plateforme ? Combien gagnent les professionnels de l'e-sport ? Quels sont les jeux les plus populaires ?



Notre invité nous raconte également ce que représente financièrement l'univers du e-sport, et comment les compétitions peuvent rassembler des milliers de personnes dans des salles comme l'Accor Hotel Arena, et des millions de personnes devant leur télévision.