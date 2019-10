publié le 05/10/2019 à 12:36

Ce samedi 5 octobre à 10h38, les 87 marins de la 22ème édition de la Mini-Transat ont pris, à La Rochelle, le départ de la première étape à destination de Las Palmas de Gran Canaria (1.350 milles).

Après deux semaines d’attente (le coup d’envoi était initialement prévu le 22 septembre) les skippers de treize nationalités, âgés de 18 à 64 ans, dont sept femmes, se sont enfin élancés sur leur Mini 6.50 de série. Seulement cinq concurrents sont des récidivistes. Parmi eux, l’Italien Ambrogio Beccaria qui endosse le rôle de favori mais aussi Nicolas d’Estais, Keni Piperol, Pavel Roubal et Bruno Simonnet. Mais pour beaucoup d’inscrits, l’enjeu numéro un est de finir cette course transatlantique en solitaire et sans assistance à bord de voiliers de 6,50 m.

La première étape entre La Rochelle et Las Palmas (Gran Canaria) devrait durer entre sept et quatorze jours selon les conditions météo et les catégories. La seconde emmenera la flotte au Marin en Martinique (2.700 milles), soit entre treize et dix-huit jours de mer. L’arrivée à Marin, dans le Sud de la Martinique devrait être jugée à mi-novembre.

Créée en 1977, la Mini Transat, est une véritable école pour la course au grand large. De nombreux grands noms de la voile ont débuté leur sur cette course, c’est le cas de Loïck Peyron, Laurent Bourgnon, Michel Desjoyeaux, Thomas Coville ou encore Catherine Chabaud et Ellen Mac Arthur