VOILE : La Transat Concarneau - Saint-Barthélemy partira bien le 9 mai prochain

publié le 22/02/2021 à 15:44

Quant en septembre dernier le groupe AG2R La Mondiale s’est retiré de l’épreuve, après 28 ans de sponsoring, on ne donnait pas cher de cette Transat en double qui compte pourtant parmi les plus célèbres épreuves de voile.

Mais c’était sans compter sur le travail d’OC Sport Pen Duick dont les équipes se sont appuyées sur les collectivités, en Bretagne et aux Antilles, pour que se dispute cette 15ème édition.

L’épreuve s’élancera donc de Concarneau le 9 mai prochain pour mettre le cap sur le port de Gustavia sur l'île de Saint-Barthélemy, un parcours de 3890 milles via un waypoint à respecter aux Canaries à proximité de Las Palmas.

le port de Gustavia à Saint Barthélémy Crédit : Frédéric Veille

Cette 15ème édition sera également un jour historique pour la Classe Figaro Bénéteau, puisqu’il s’agira du premier départ pour une course transatlantique des Figaro Bénéteau 3, le premier monocoque monotype à foils de série au monde.

16 duos sont déjà inscrits pour cette traversée océanique à armes égales. Parmi eux, Martin Le Pape et Yann Eliès, Fabien Delahaye et Anthony Marchand ou encore Gildas Mahé et Tom Dolan.

Le record à battre sur cette Transat a été établi lors de la dernière édition par Adrien Hardy et Thomas Ruyant, en 18 jours, 11 heures et 48 minutes. Depuis 30 ans, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Alain Gautier, Armel le Cléac’h, Kito de Pavant, Charlie Dalin ou encore Paul Meilhat ont inscrit leur nom au palmarès de cette épreuve.