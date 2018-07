publié le 22/07/2018 à 18:59

Pourtant mal en point depuis quelques semaines, Lewis Hamilton a remporté une importante et superbe victoire sur le circuit d’Hockenheim en s’imposant devant son coéquipier chez Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas, suivi d’un autre Finlandais, le pilote Ferrari Kimi Räikkönen.



C’est le 66e succès de la carrière du Britannique, succès important obtenu après ses deux revers en Autriche et en Grand-Bretagne et alors qu’il avait raté sa séance de qualification la veille à cause d’un problème d’hydraulique qui l’avait contraint à partir en 14e position sur la ligne.

Vettel abandonne

Mais Lewis Hamilton, qui vendredi dernier a prolongé son contrat avec la marque allemande jusqu’en 2020, n’a mis que 15 tours pour refaire son retard. Sur un circuit où la pluie a fait son apparition en fin de course, le champion du monde en titre a ensuite pu profiter de l’abandon de son principal rival, l’Allemand Sebastian Vettel, sorti de piste au volant de sa Ferrari dans le 52e tour alors qu’il faisait course en tête depuis le départ.

Après 11 Grand Prix disputés et à 10 Grand Prix de la fin de la saison, Hamilton reprend la tête du championnat avec 17 points d’avance sur Vettel. Mercedes conforte de son côté sa place en tête du championnat constructeur devant Ferrari.

Grosjean 6e, Ocon 8e

Du côté des Français, belle performance de Renault grâce à l’Allemand Niko Hulkenberg, qui termine 5e. Romain Grosjean, sur sa Haas, termine quant à lui en 6e position. Esteban Ocon (Force India), qui avait pourtant raté sa séance de qualification en partant 16e, termine 8e, dans les points. Pierre Gasly n’a pu faire mieux que 14e sur sa Toro Rosso. Prochain Grand Prix dimanche 29 juillet en Hongrie.