publié le 14/02/2019 à 11:13

Une performance à peine croyable. Un jeune Américain impressionne par sa vitesse de pointe. Au point de concurrencer les plus grands sprinteurs dans les années à venir ? Peut-être bien...



Rudolph Ingram, surnommé "Blaze", vient récemment de battre son propre record en courant un 100 mètres en 13 secondes et 48 centièmes, alors que sur 60 mètres son meilleur chrono est de 8 secondes 69. Une vitesse qui laisse loin derrière les adversaires de sa catégorie. Pour rappel, le record du monde sur la distance reine, détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, est de 9,58 secondes.



Sur Instagram, où de nombreuses vidéos de ses entraînements et performances sont relayées, les fans sont au rendez-vous. Le compte du jeune prodige est suivi par plus de 350.000 personnes dorénavant.

Mais l'athlétisme n'est pas la seule qualité de Rudolph Ingram. Son autre passion ? Le football américain. Un sport dans lequel sa vitesse, ses appuis et sa puissance font des miracles et mettent à mal les défenses adverses.

Il faut dire que ce "gamin" ne plaisante pas et demeure particulièrement assidu à ses entraînements. La meilleure des manières pour continuer à collectionner les médailles.