Usain Bolt sur RTL : "C'est dur, mais je sais que les gens ne m'oublieront pas"

Il restera une légende de l'athlétisme mondial. Usain Bolt a tiré un trait sur sa carrière lors d'une ultime course au scenario invraisemblable. Lancé en dernière position lors du relais 4x100 m, le Jamaïcain a été "foudroyé" en plein effort. Arrêté net. Blessé à la cuisse, il s'est effondré sur la piste ocre du London Stadium à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée, qu'il devait franchir une énième fois pour peut-être s'offrir une nouvelle médaille mondiale.



Invité exceptionnel de l'émission "RTL en direct de L'Équipe", Usain Bolt se confie en exclusivité : "C'est dur, personne ne veut clore sa carrière sur une blessure. Même si une médaille était impossible, j'aurais préféré pouvoir finir ma course. Pour moi, mais aussi pour mes fans (...) Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai donné tout ce que j'avais sur la piste".



Usain Bolt repart malgré tout de Londres avec une médaille, en bronze sur 100 m. Un résultat loin de ce qu'il attendait et qui laisse un certain goût amer à ces championnats du monde, qui ressemblent bel et bien à la compétition de trop pour la superstar jamaïcaine. "C’est dur pour moi de partir là-dessus. Le fait est que je savais que ce serait ma dernière saison, mon corps est passé par trop d’épreuves et trop de blessures. C’est la première fois que je me fais mal à l’ischio depuis des années. C’est la preuve que mon corps n’en pouvait plus", déplore Usain Bolt.



Pourtant la carrière de la "foudre" n'en reste pas moins hallucinante avec pas moins de huit titres olympiques et quatorze médailles mondiales. Et malgré cette dernière déception, Usain Bolt l'assure : "On ne peut pas changer l'histoire". "Ce qu'on retiendra, c'est le show que j'ai fait pendant des années. Quelqu'un m'a dit que Mohamed Ali avait perdu son tout dernier combat, cela prouve que ça ne change rien car Mohamed Ali reste le plus grand". De quoi le persuader : "Je sais que les gens ne m'oublieront jamais (...) Ça veut dire beaucoup, mon héritage vivra".



Daegu, son plus mauvais souvenir

Réaliste, Usain Bolt ne voit pas ces deux semaines de compétition d'un regard ultra négatif. Son pire souvenir remonte d'ailleurs à 2011, lors des championnats du monde à Daegu. En finale, l'étoile montante de l'athlétisme commet l'irréparable avec un faux départ. "Cela reste le pure. J'étais en train de construire une réputation, une carrière, c'est la seule chose qui s'est mal passé pour moi en championnat. Je n'avais imaginé que je puisse faire un faux départ un jour. C'était une leçon mais aussi un choc", se rappelle-t-il.



Usain Bolt se tourne dorénavant vers le futur, loin des pistes d'athlétisme. Du moins officiellement. "Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. J'ai dit à mon équipe de réfléchir mais que j'avais besoin de six mois pour vivre un peu. Toute mon existence a été dédiée à l'athlétisme et je veux maintenant prendre du temps pour voyager, pour m'occuper de moi et revenir ensuite pour voir dans quelle direction je vais aller".