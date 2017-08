Dernier relayeur jamaïcain du 4x100 m à Londres, Usain Bolt n'a pu terminer la dernière course de sa carrière pour cause de blessure.

publié le 12/08/2017 à 23:08

C'était sans doute le pire scénario que les milliers de supporters verts et jaunes avaient imaginé : Usain Bolt, allongé sur la piste ocre du relais 4x100 m. Le dernier relayeur de l'équipe jamaïcaine s'est blessé lors de la dernière course de sa carrière, aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, samedi 12 août. Alors que la Jamaïque était au contact de la Grande-Bretagne et des États-Unis pour le titre mondial après le passage du troisième relais, Usain Bolt s'est claqué, touché à la jambe gauche, pour sa dernière ligne droite sur la scène internationale.



Une triste fin. L'homme le plus rapide de l'histoire voulait graver définitivement son nom au panthéon de l'athlétisme pour son dernier show. Ce sont les Britanniques qui détrônent la Jamaïque en 37 sec 47 (record d'Europe), après neuf ans de règne sans partage des verts et jaunes au relais 4x100 m. Les Jamaïcains avec Bolt avaient remporté le titre mondial sur 4x100 m quatre fois de suite à Berlin-2009, Daegu-2011, 2015, et il faut remonter à 2005 pour retrouver un podium sans les athlètes de Kingston. Les Américains (37.52) et les Japonais (38.04) se placent deuxièmes et troisièmes sur le podium.

La fin du règne Bolt

Les mondiaux de Londres sont loin d'avoir porté chance à Usain Bolt. Celui que l'on surnomme la "foudre" avait été battu en finale du 100 m par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman, samedi 5 août. L'homme le plus rapide du monde avait alors dû se contenter de la médaille de bronze. "J'ai poussé mon corps à la limite", déclarait alors le champion d'athlétisme, admettant une fatigue et une année difficile.

Recordman du monde, champion olympique et mondial, le Jamaïcain se retire de la compétition après avoir dominé le monde du sprint durant près de dix ans : huit médailles d'or aux Jeux olympiques et 11 titres de champion du monde (un record), agrémentés de deux chronos prodigieux (9 sec 58 sur 100 m, 19 sec 19 sur 200 m). Mais au-delà de cette incroyable moisson et de ses chronos supersoniques, c'est sa personnalité et son charisme qui ont forgé sa réputation, faisant de chacune de ses apparitions un événement. La rockstar Bolt a crevé l'écran grâce à sa décontraction, son éternel sourire et son sens du spectacle. Sa défaite ne le rend finalement que plus humain.