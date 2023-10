VIDÉO - Qui est Obano, la girafe pronostiqueuse de la Coupe du monde de rugby ?

Après Paul le poulpe lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, voici Obano, la girafe bretonne, pour le Mondial de rugby 2023 en France. Hébergée au parc animalier de Branféré, dans le Morbihan, cette girafe fait parler d'elle avec les vidéos de ses pronostics des matchs des Bleus, qui se sont tous avérés justes à l'heure où sont rédigées ces lignes. En effet, l'animal a toujours misé sur une victoire du XV de France.

Ce jeudi 5 octobre, malgré son hésitation, la girafe s'est à nouveau dirigée vers le tas de barbotine, un mélange de flocons d'avoine et de soja "utilisé lors des entraînements médicaux", posé aux côtés du drapeau tricolore. "On est sur une mise en place identique, et on change les drapeaux, il n'y a aucune influence à notre niveau. Obano persiste et signe, il est allé encore une fois sur la barbotine avec le drapeau de la France", s'est réjouie Hélène Perraud, responsable de la communication du parc animalier.

Alexandre Petry, directeur zoologique scientifique du parc, donne par ailleurs quelques détails quant à ce repas : "La barbotine qu'on utilise pour faire les pronostics est aussi utilisée quand on fait des sessions d'entraînement pour pouvoir faire une prise de sang ou soigner les sabots. Pour la girafe, c'est une journée comme les autres, sauf qu'au lieu de mettre un tas de barbotine, on en met deux" explique-t-il. La girafe mâle, qui mesure près de six mètres et qui a 18 ans, a ensuite englouti la barbotine de l'autre drapeau tricolore, aux couleurs vert-blanc-rouge.

Si l'animal ne se trompe pas pour le match de ce vendredi 6 octobre à 21h, le XV de France se qualifierait pour les quarts de finale en prenant la tête de son groupe A. De fait, le match contre l'Italie au Groupama Stadium de Lyon est déterminant pour la suite de la compétition : une défaite serait synonyme d'élimination pour le pays hôte de la compétition.

Obano, l'ambassadeur des "enjeux de la conservation des girafes"

Cependant, la girafe du Morbihan n'est pas uniquement pronostiqueuse. Elle est le symbole d'un enjeu essentiel pour la survie de son espèce : la menace de son extinction. "Les girafes sont menacées, il n'y en a plus que 60.000 en Afrique, ce n'est pas beaucoup", alerte Alexandre Petry. Sur sa page Facebook, le parc de Branféré vante l'action de nombreuses organisations au Niger, où leur population atteint 903 membres, un chiffre en augmentation.

Le parc animalier profite de sa star pour faire la promotion du rallye conservation, programmé le 2 novembre à Branféré. Le but : "mieux connaître au fil des ateliers les espèces menacées et les missions des programmes de conservation". Seules 100 places sont disponibles au prix de 10 euros.