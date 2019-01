publié le 16/01/2019 à 14:47

Il ne s'agit pas tout à fait des sneakers auto-laçantes emblématiques de Retour vers le Futur. Mais la nouvelle paire de baskets dévoilée mardi par Nike à New York laisse tout de même entrevoir à quoi pourraient ressembler les chaussures de sport de demain.



Comme annoncé en fin d'année dernière, l'équipementier sportif américain a présenté le 15 janvier un modèle d'un nouveau genre, la Nike Adapt BB, sa première chaussure intelligente à destination du grand public.

Destinée aux sportifs et tout particulièrement aux adeptes de la balle orange, cette basket connectée dispose de plus d'une innovation sous la semelle. Elle utilise la technologie FitAdapt qui permet à la chaussure de serrer automatiquement le pied sans avoir de lacets.

Un petit moteur placé à l'intérieur de la semelle intermédiaire resserre l'empeigne et ajuste automatiquement la pression et la maintien du pied en fonction de sa forme. S'il gonfle pendant l'effort, sous l'effet de la pression sanguine, elle pourra ainsi desserrer l'étreinte.

Adapter le serrage au gonflement du pied

Les Nike Adapt BB sont connectées en Bluetooth à une application pour smartphone pour ajuster plus facilement le niveau de pression autour du pied. Plusieurs réglages peuvent être enregistrés pour ajuster le maintien de la chaussure en fonction des différents moments d'un match : un joueur pourra rapidement la desserrer lors d'un temps mort puis la resserrer pour rentrer sur le terrain sans avoir à défaire et faire ses lacets.



"Nous avons volontairement choisi le basket-ball comme le premier sport pour la Nike Adapt à cause de ce que les athlètes font subir à leurs chaussures", a expliqué dans un communiqué Eric Avar, chargé de l'innovation pour la marque de l'Oregon. "Durant un match, le pied de l'athlète évolue, et la capacité à desserrer les chaussures pour augmenter votre pression sanguine puis à les resserrer pour améliorer les performances est un élément-clé".



L'application FitAdapt est pensée comme une plateforme évolutive. En fonction des données renseignées par les utilisateurs de la chaussure, Nike pourra fournir des mises à jour du logiciel au fil du temps afin de renforcer la précision des réglages d'ajustement prédéfinis et proposer de nouveaux services numériques.

10 à 15 jours d'autonomie

L'application permet aussi de contrôler les couleurs des diodes Oled lumineuses s'éclairant dans la semelle. Plus fastidieux : les Nike Adapt BB doivent être rechargées tous les dix à quinze jours à l'aide d'un tapis de charge, fourni à l'achat. Et si elles tombent en rade pendant l'effort, deux petits boutons permettent de les desserrer à la main.

Cette première chausse de sport intelligente grand public dispose d'une autonomie de dix à quinze jours Crédit : Nike

L'intelligence de ces chaussures est pour l'instant limitée. Malgré la batterie de composants électroniques logés dans la semelle - on retrouve ça et là un circuit intégré, une batterie, un gyroscope, un accéléromètre, un capteur tactile capacitif, un capteur de pression et un capteur de température -, elles ne suivent pas l'activité de leur porteur pour fournir des statistiques dans son application. La marque à la virgule a laissé entendre qu'il s'agissait d'une piste de développement que poursuivrait l'entreprise dans un second temps.



La Nike Adapt BB sera étrennée mercredi soir sur les parquets de la NBA par l'ailier des Celtics de Boston Jayson Tatum à l'occasion de la réception des Raptors de Toronto. Elle sera vendue en France à partir du 15 février au prix de 350 euros, deux fois moins que la HyperAdapt 1.0 lancée en 2016 aux États-Unis en édition limitée à plus de 700 dollars.