Vendée Globe : Charlie Dalin en tête au Cap Leeuwin

publié le 13/12/2020 à 15:11

Heureux mais fatigué après quelques jours très éprouvants, Charlie Dalin a passé ce dimanche 13 décembre 2020 à 12h25 heure française, le cap Leeuwin après 34 jours, 22 heures et 05 minutes de course.

En tête du Vendée Globe depuis le 23 novembre dernier, le skipper « Apivia », est le premier des vingt-sept concurrents encore en course à passer le cap situé au sud-ouest du continent australien avec 67 milles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant « LinkedOut » et 69 milles sur Yannick Bestaven à la barre de « Maître CoQ »

C’est la dépression subie en début de semaine qui a fait perdre beaucoup de temps à Charlie Dalin qui avait, en début de semaine, compté jusqu’à 250 milles d’avance sur ses poursuivants. Mais après la tempête, le Havrais a été obligé de s’écarter de la route idéale et de se diriger des zones de sans vent.



Bestaven leader virtuel ?

« J’ai vu mon avance fondre à vue d’œil, j’avais moins de 8 nœuds de vent , ça a été compliqué à gérer». Et le skipper « Apivia » d’ajouter : « J’ai eu des problèmes techniques de « pas de vent ». C’est un peu dur à avaler. Mais la route est longue, la roue finira par tourner ».

Au passage du Cap Leeuwin et après 35 jours de course, Charlie Dalin affiche un retard de 2 377 milles nautiques, soit 6 jours 1 heure et 53 minutes de retard sur le temps d'Armel Le Cléac'h qui en 2017 sur « Banque Populaire » avait remporté la 8ème édition du Vendée Globe

Désormais toute la flotte du Vendée Globe navigue dans l’océan Indien et Yannick Bestaven, qui ce dimanche 13 décembre pointe à la troisième place du classement à 69 milles du leader, pourrait bien être le leader virtuel de cette 9ème édition car le jury de course doit ces prochains jours lui attribuer une bonification de temps pour s’être dérouté sur les lieux du naufrage de Kevin Escoffier le 1er décembre dernier