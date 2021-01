Vendée Globe : l'incroyable remontée de Louis Burton, 2e derrière Charlie Dalin

publié le 14/01/2021 à 17:08

Au large du Brésil et après 66 jours de course, Louis Burton pointait jeudi 14 janvier à la 2e place du classement du Vendée Globe, à 19 milles du leader Charlie Dalin. C’est un véritable exploit car le skipper malouin n’a, depuis le départ, pas été épargné par les ennuis.

Parti en tête le 8 novembre dernier, il avait d’abord écopé d’une pénalité pour avoir volé le départ de... deux secondes. La direction de course, ferme sur le respect du règlement, lui avait alors infligé une pénalité de cinq heures qu’il avait effectué quatre jours plus tard en faisant des ronds dans l’eau dans l’Atlantique Nord.



Ce n’était que le début des ennuis pour ce Parisien de 35 ans, qui participe cette année à son troisième Vendée Globe après avoir abandonné en 2012 puis terminé 7e lors de l’édition 2016-2017.

Deux fois aux portes de l'abandon

Au beau milieu de la tempête et profitant de ses cinq heures de pénalité, Louis Burton s’est alors transformé en chef de chantier après avoir constaté une fuite d’huile de vérin de quille échappée partout dans le bateau, ainsi qu’une importante fissure sur une cloison structurelle.



Avec du carbone et de la résine, "Bureau Vallée 2" a été réparé et son skipper a ensuite pu repartir et descendre l’Atlantique. Mais il s’est retrouvé début décembre avec des gros soucis de pilote automatique qu’il a, là aussi, réussi à réparer quelques jours après avoir passé le Cap de Bonne-Espérance.

Un malheur n’arrivant jamais seul, le Vendée Globe de Louis Burton a ensuite failli s’arrêter définitivement le 21 décembre, lorsque le skipper s’est dérouté vers l’île Macquarie. Là, il s’est arrêté au large, à l’abri, pendant une journée, pour monter en haut de son mât et réparer le rail de sa grand-voile et autres soucis nécessitants l’arrêt.

Sur l'ancien bateau d'Armel le Cléac'h

Malgré tout, sa volonté d’aller au bout de l’aventure n'a pas été entamée. 11e à ce moment de la course, il a passé le Cap Horn le 4 janvier en 6e position et fait depuis une remontée incroyable alors qu’il a par deux fois été aux portes de l’abandon.

À deux semaines de l’arrivée, Louis Burton peut donc raisonnablement penser au podium, et peut-être à la victoire finale. Contrairement à Charlie Dalin et Thomas Ruyant, il peut encore compter sur les deux foils de l’ancien "Banque Populaire" d’Armel Le Cléac’h, bateau vainqueur de l’édition précédente.