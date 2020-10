Vendée Globe 2020 : Stéphane Le Diraison a une revanche à prendre

Crédit : Time For Oceans

05/10/2020

En 2016, pour sa première participation au Vendée Globe, l’aventure de Stéphane Le Diraison s’était arrêtée dans l'océan indien un samedi de décembre. Auteur d’un beau parcours, pointant à la 10e place, le skipper de 44 ans avait été contraint à l’abandon après que le mât de son monocoque se soit brisé en trois morceaux au large de l’Australie.

"Mon bateau était pourtant bien préparé mais il n’a pas supporté l’épreuve, se souvient-il. Aujourd’hui, nous avons gommé ses points faibles et j’espère bien évidemment ne pas revivre cela, ne plus connaître ce sentiment d’inachevé". Depuis, ce Breton pure souche qui partage sa vie entre Boulogne-Billancourt et Lorient s’est remis en selle, a terminé 8e de la dernière Route du Rhum.

Mais en plus d’être un sportif de haut niveau, Stéphane Le Diraison est aussi un citoyen responsable et engagé pour les océans. "Je suis un combattant sur l’eau, comme je suis un combattant à terre pour porter ce message qui m’est cher". La mer, il s’y régale depuis ses premiers babillements, embarqué sur le bateau de famille.

Homme pragmatique, ingénieur méthodique

La mer, ce sera son élément. Dès qu’il le peut, il assure des convoyages vers les contrées d’Europe du sud sur un petit bateau de 6 m et toujours seul à bord. La mer, ce vaste espace d’évasion où l’homme pragmatique, l’ingénieur méthodique qu’il est devenu, se ressource. Vivre à Lorient lui donne comme voisins de ponton Alain Gautier et Jean-Luc Van Den Heede, le lauréat du Vendée Globe 1992-1993 et son dauphin, entre autres faits d’armes.

Participer alors à cette course autour du monde en solitaire devient alors un leitmotiv, une idée fixe. À la barre de "Time For Oceans", qu’il a fortement optimisé mais surtout allégé pour gagner en puissance, il est désormais prêt pour un nouveau départ des Sables-d’Olonne.

"Je suis, c’est certain, mieux préparé qu’il y a quatre ans. Maintenant, j’aimerais surtout viser un tour du monde en 80 jours, même si je sais que la voile est un sport mécanique et qu’on peut casser à tout moment".

C’est donc à bord du même bateau qu’en 2016 que Stéphane Le Diraison s’engage pour ce nouveau tour du monde. Ce bateau avait été conçu en 2007 pour le Britannique Alex Thomson. Il avait été le tout premier Imoca à dépasser la barre des 500 milles parcourus en 24 heures.