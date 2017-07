Michael Phelps a perdu son duel contre un grand requin blanc

publié le 24/07/2017 à 06:12

Avec 23 titres olympiques à son actif, le nageur américain Michael Phelps cherchait un adversaire à sa taille. Grâce à l'émission de la chaîne américaine Discovery "Phelps contre le requin, le duel pour la suprématie dans l'océan", diffusée le 23 juillet, c'est désormais chose faite. La légende des bassins olympiques a trouvé plus fort qu'elle, puisque Michael Phelps s'est incliné de deux petites secondes dans son duel face à un requin blanc.



Étant toujours difficile de s'assurer du fair-play d'un requin blanc, le nageur qui a mis un terme à sa carrière après les jeux Olympiques 2016 de Rio n'a pas nagé aux côtés du squale. Équipé d'une monopalme pour accroître sa vitesse (9,5 km/h) et sous la supervision d'experts et de plongeurs, Phelps a nagé sur la même distance qu'un requin, filmé auparavant, au large des côtes de l'Afrique du Sud.

Nous n'étions pas dans l'eau au même moment, j'étais en sécurité Michael Phelps





Grâce à des effets spéciaux pour metre en scène les deux concurrents côte à côte, séparés par une ligne de bouées comme dans un bassin olympique, Phelps et le requin se sont en fait affrontés virtuellement. Face aux fascination des médias et des spectateurs pour cet événement, le géant de la natation avait déjà vendu la mèche avant la diffusion de l'émission : "Nous n'étions pas dans l'eau au même moment, je pense que c'est la question que tout le monde se posait, j'étais en sécurité, ce qui était ma priorité N.1"

Michael Phelps a toutefois assuré que cette course avait été "l'une des plus difficiles de sa carrière à cause de la température basse de l'eau et de l'attente". Le requin a fait la différence dans les derniers mètres en plongeant pour attraper un phoque, et en faisant un bond hors de l'eau pour franchir la ligne d'arrivée virtuelle en tête. Le champion olympique 32 ans a accumulé dans sa carrière dans les bassins d'eau douce 28 médailles olympiques, dont 23 en or, 26 titres mondiaux et 39 records du monde, dont trois encore actifs (100 et 200 m papillon, 400 m quatre nages).



En marge de ce défi exceptionnel, le nageur Américain a toutefois pu faire la rencontre du fameux squale. En compagnie d'une équipe de Discover, Michael Phelps a pu observer plusieurs requins blancs depuis une cage de plongée, au large des côtes de l'Afrique du Sud.

