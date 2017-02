JO 2024 : Paris et Los Angeles sont favorites pour Michael Phelps

et Geoffroy Lang

publié le 17/02/2017 à 00:14

Lorsque le détenteur de 23 titres olympiques parle, c’est une voix qui compte. À l’occasion d’une conférence à Paris pour sa marque de vêtements MP en collaboration avec Aqua Sphere, jeudi 16 février, le nageur américain Michael Phelps a donné son avis sur la prochaine ville qui accueillerait les Jeux olympiques. "Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, mon jugement est un peu biaisé. Los Angeles, c'est dans mon pays, donc je suis en faveur de Los Angeles pour 2024", a reconnu l’homme aux 28 médailles olympiques.



"Mais organiser les Jeux dans une de ces deux villes, ce serait quelque chose d’incroyable", a-t-il glissé, alors qu'il fait partie depuis près d'un an de la "commission consultative des athlètes" du Comité de candidature de Los Angeles 2024. "J'ai passé quelques jours à Paris avec Nicole [son épouse], j'ai un peu bougé dans la ville, et j'ai vu ces lieux historiques et touristiques géniaux. Avoir les Jeux olympiques ici, ce serait très spécial", a-t-il ajouté.

Avec Los Angeles, Paris fait partie des deux villes favorites pour l'organisation des JO 2024, avec Budapest également candidate. La décision sera prise le 13 septembre à Lima lors de la session du Comité international olympique.