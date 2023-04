Transat Paprec : le départ a été donné

Le départ de cette 16è édition de la Transat Paprec a été donné au large de Concarneau. Engagés en entrée de jeu sur un parcours côtier devant la cité Bretonne pour offrir un beau spectacle au public présent, les 11 duos ont pris le large dans une petite brise d’Ouest Sud-Ouest (6-9 nœuds).

C’est désormais un parcours long de 3890 milles nautiques entre Concarneau et Saint-Barthélemy aux Antilles qui attend les skippers à bord de leur Figaro BENETEAU 3.

« Il va falloir bien se placer et être d’attaque dès le début » avait expliqué Basile Bourgnon lorsqu’il a quitté les pontons. On va essayer d’être à fond, de ne rien casser et d’aller chercher la victoire ! sourit le skipper qui est associé à Violette Dorange sur cette Transat.

Qui succédera à Nils Palmieri et Julien Villion, vainqueurs en 2021 ? Qui deviendra le deuxième duo mixte à s’imposer après Karine Fauconnier et Lionel Lemonchois en 2000. La liste des prétendants est aussi longue que les incertitudes qui attendent les skippers durant cette traversée de l’Atlantique qui devrait durer 18 ou 19 jours.

