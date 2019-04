Thomas Pesquet sur RTL : "Je vois l'espace comme un service public"

publié le 16/04/2019 à 03:27

Thomas Pesquet va reprendre l'entraînement en vue d'un nouveau voyage dans l’espace. Pour l'occasion, il est l'invité exceptionnel de l'émission de Jamy Gourmaud, diffusée sur France 3, qui entre en immersion dans la vie des astronautes en suivant leurs entraînements et ce qu'il se passe à bord d'une station spatiale.



L'astronaute français décrit son quotidien avant ses voyages dans l'espace : "On fait beaucoup d'entraînement à l'exploration mais aussi au travail en équipe où on s'entraîne aux scénarios difficiles".

Depuis son premier voyage dans l'espace en 2016, la priorité de Thomas Pesquet est de contribuer à la démocratisation des sciences : "Je pense que c'est important de dire que ce que l'on fait, on le fait pour les gens. On a à cœur de le partager. Je vois l'espace comme un service public et nos missions sont financées grâce à l'argent des contribuables".

Alors que sa présence pour une nouvelle expédition dans l'espace a été confirmée, il va devenir l'un des rares Français, aux côtés de Jean-Pierre Haigneré, à y aller deux fois : "Il est important de rappeler que la France a toujours contribué aux missions spatiales depuis le début. En tant que représentant français, cela me donne le plaisir, le bonheur de rejoindre à nouveau la station spatiale".