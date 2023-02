Tournoi des Six Nations : un XV de France inquiétant avant d'affronter l'Irlande

Les week-ends à Rome ont bien changé pour l’équipe de France. Ce dimanche 6 février, le XV de France a dû s’employer pour venir à bout d’une Squaddra Azzura très accrocheuse. La faute à 18 pénalités concédées alors que la moyenne internationale se situe entre 8 et 10 maximum dans une rencontre. Le point positif est le bonus offensif obtenu grâce à quatre essais de belles factures et notamment celui d’Ethan Dumortier, l’ailier du LOU, pour sa première sélection. Mais aussi une très bonne animation de Romain Ntmack et un essai salvateur de Matthieu Jalibert.

Samedi prochain, les bleus se rendront à Dublin à l’Aviva Stadium pour défier la terrifiante Irlande, qui a battu le Pays de Galles (34 à 10). Les bleus devront être plus discipliné, mais également augmenter l’agressivité défensive. Ils devront donc répondre à l'impact physique des Irlandais que ce soit en défense ou en attaque.

Je vous promets un autre match de notre part à Dublin Anthony Jelonch, Troisième ligne du XV de France

Les bleus sont à 14 victoires de suite, mais l’ogre irlandais souhaite les faire chuter afin de s’ouvrir les portes d’un Grand Chelem. Rendez-vous samedi à 15h15 à Dublin et chauffez bien les épaules.

