Tournoi des 6 Nations : la France renverse le pays de Galles

Après un début de match difficile, sous pression de l'équipe galloise, le XV de France a retourné la situation en fin de première période. Avec cinq essais inscrits, et un score final de 41 à 28, la France remporte ce dernier match et s'offre une chance de remporter le trophée du Tournoi des Six nations.



Un nouveau record a été atteint lors de cette rencontre : l'arrière du XV de France Thomas Ramos est devenu le nouveau meilleur réalisateur français du Tournoi des six nations, avec 84 points. Il a battu le record du Clermontois Gérald Merceron, auteur de 80 points lors du Grand Chelem 2002.



La victoire et le bonus offensif acquis à l'aide des cinq essais inscrits contre le Pays de Galle font passer le XV de France en tête du classement. Une place qui pourrait-être reprise par l'Irlande, si elle sort victorieuse de sa rencontre avec l'Angleterre, à partir de 18 heures.

Si l'Irlande sort vaincue, sans inscrire de bonus offensif ou défensif, la France sortirait vainqueur du Tournoi des Six nations. Les Bleus resteront au Stade de France pour assister à distance au match entre l'Irlande et l'Angleterre.

