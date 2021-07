Tour de France : le programme de l'arrivée sur les Champs-Élysées

Le Tour de France édition 2021 s'achève ce dimanche 18 juillet sur les Champs-Élysées. Cette 21e et ultime étape de 108,4km sera la conclusion de 3.414,4km de course parcourus à travers l'hexagone durant trois semaines. Marqué par des succès sportifs, le retour du public sur le bord des routes, mais aussi des chutes spectaculaires et des abandons, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'arrivée de la Grande Boucle.

Les coureurs s'élanceront à 16h15 de Chatou dans les Yvelines avant de rejoindre la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, en début de soirée. L'entrée dans la capitale, elle, se fera aux alentours de 17h40 par le Quai d'Issy. Avant de passer par des lieux clefs parisiens tel que la Porte de Versailles, le Jardin du Luxembourg / le Sénat ou encore le Palais du Louvre.

La caravane du Tour fera son entrée sur le circuit final à 16h11 très précisément. Puis, l'arrivée tant attendue des coureurs se fera à partir de 19h. Cette arrivée en soirée sera synchronisée avec le coucher de soleil aux abords de l'Arc de Triomphe. De quoi ravir le public devant un tel spectacle.

Des mesures sanitaires mises en place

Pour venir voir les coureurs, il faudra tout de même respecter certaines règles en raison de la crise sanitaire. Le passe sanitaire sera évidemment obligatoire. C'est-à-dire, un schéma de vaccination complet, un test PCR ou antigénique négatif ou un test prouvant un rétablissement du Covid-19. Par ailleurs, tous les spectateurs dès 12 ans devront porter un masque.

Contactées par RTL.fr, la direction du Tour de France et la préfecture n'ont pas indiqué la mise en place d'une jauge éventuelle pour l'accueil du public.