Tour de France 2023 : ce qu'il faut retenir de la 11 étape

ON REFAIT LE TOUR - Et si Philipsen faisait carton plein sur les étapes au sprint cette année ?

ON REFAIT LE TOUR - Et si Philipsen faisait carton plein sur les étapes au sprint cette année ?

Jasper Philipsen a décidé pour le moment de ne laisser que des accessits à ses concurrents sprinteurs. Le coureur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a remporté une quatrième étape à Moulins ce mercredi 12 juillet, et ce, en autant d'arrivées au sprint cette année. Il est "le meilleur sprinteur du monde sur ce Tour", tranche Nicolas Georgereau, journaliste de RTL. Pourtant, le sprinteur belge n'avait pas, dans ce final, son poisson pilote de luxe Mathieu van der Poel.



Quand vous êtes autant dominant, "les autres sprinteurs cherchent votre roue", analyse de son côté Vincent Serrano. Et notre journaliste d'ajouter : "Au final, les autres ne font plus attention à leur course, mais plutôt à 'où est Philipsen'". Une domination qui fait de l'étape de ce jeudi, la quasi dernière chance de victoire pour Wout van Aert ou Mathieu van der Poel de tenter une échappée victorieuse. Car en cas d'arrivée au sprint, l'ogre voudra croquer tout le monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info