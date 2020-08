et AFP

publié le 29/08/2020 à 20:03

Le Tour de France s'attaque déjà aux premiers cols, dimanche 30 août, dans sa 2e étape tracée dans l'arrière-pays de Nice, qui sera à nouveau la ville du départ et de l'arrivée de la course. "Le Tour n'est jamais allé si tôt si haut", résume son directeur Christian Prudhomme à propos des 186 km de ce parcours qui passe par les cols de la Colmiane et de Turini.

Héros populaire du Tour 2019 et maillot jaune durant 14 jours, Julian Alaphilippe n'a pas caché son intérêt pour ce parcours, au point de postuler ouvertement pour la tunique de leader à l'arrivée jugée sur la Promenade des Anglais. La Colmiane, ses 16,3 km à 6,3 % de pente moyenne, marque au 63e kilomètre la première ascension classée en 1re catégorie.

Dès le bas de la descente, dans la vallée de la Vésubie, la course s'attaque au Turini (14,9 km à 7,4 %), l'un des hauts lieux du rallye Monte-Carlo où Egan Bernal s'était emparé l'an dernier du maillot de leader de Paris-Nice au terme d'une étape gagnée par le Colombien Daniel Martinez.

Dans le final, les coureurs auront encore à grimper le col d'Eze (7,8 km à 6,1 %, 2e catégorie) et à passer une première fois sur la ligne avant de reprendre la même route jusqu'au col des Quatre Chemins, à 9 km de l'arrivée, et basculer dans la descente. Départ fictif à 13h, réel à 13h20, arrivée prévue entre 17h50 et 18h25.

Tour de France 2020 : le profil de la 2e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP

Tour de France 2020 : la carte de la 2e étape Crédit : Kun TIAN, Sabrina BLANCHARD, Romain ALLIMANT / AFP