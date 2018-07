publié le 07/07/2018 à 17:00

Le Tour de France 2018 continue son voyage en terre vendéenne lors de cette 2e étape longue de 182,5 km. Elle s'élance donc de Mouilleron-Saint-Germain, commune de moins de 2.000 habitants et se termine à La Roche-sur-Yon, la préfecture du département. Une seule difficulté répertoriée se trouve sur le parcours, dès le km 28 : la côte de Pouzauges (4e catégorie, 1 km de montée à 3,9% de moyenne).



Comme lors de la première étape, ce sont les sprinteurs qui sont attendus pour la victoire d'étape avec notamment les deux Allemands André Greipel et Marcel Kittel, le Slovaque Peter Sagan, les Français Arnaud Démare, probablement revanchard après sa chute de la veille, et bien sûr le premier porteur du maillot jaune, le Colombien Fernando Gaviria. Départ à 13h10 (lancé à 13h20), arrivée prévue entre 17h23 et 17h47.

Tour de France 2018 : le parcours de la 2e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP