Au départ de la 9e étape du Tour de France entre Arras et Roubaix, le 15 juillet 2018.

Entre Arras et Roubaix, le 15 juillet 2018, pendant le Tour de France.

Un spectateur de la 9e étape du Tour de France entre Arras et Roubaix le 15 juillet 2018.

Sur les routes du Tour de France le 14 juillet 2018 entre Dreux et Amiens.

Le Tour de France entre Dreux et Amiens le 14 juillet 2018.

Des supporters des Bleus au Tour de France le 13 juillet 2018 entre Fougères et Chartres.

Un spectateur du Tour de France entre Fougères et Chartres le 13 juillet 2018.

Casimir sur les routes du Tour de France entre Fougères et Chartres le 13 juillet 2018.

Lors de la 7e étape du Tour de France entre Fougères et Chartres le 13 juillet 2018.

Entre Fougères et Chartres pendant le Tour de France le 13 juillet 2018.

Entre Brest et Mûr-de-Bretagne lors de la 6e étape du Tour de France le 12 juillet 2018.

Entre Brest et Mûr-de-Bretagne le 12 juillet 2018 sur les bords des routes du Tour de France.

À Plouneventer, les spectateurs du Tour de France, lors de la 6 étape entre Brest et Mur-de-Bretagne.

Sur le Tour de France entre Brest et Mûr-de-Bretagne le 12 juillet 2018.

Entre Lorient et Quimper le Tour de France le 11 juillet 2018

Le Tour de France le 11 juillet 2018 entre Lorient et Quimper

Lors de la 4e étape du Tour de France le 10 juillet 2018 entre La Baule et Sarzeau

Sur les bords de la 2e étape du Tour de France entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon le 8 juillet 2018

Le Tour de France entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon le 8 juillet 2018

Durant la première étape du Tour de France entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte le 7 juillet 2018

Le Tour de France sur les routes de la première étape entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte le 7 juillet 2018

Le Tour de France sur les routes de la première étape entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte le 7 juillet 2018

publié le 17/07/2018 à 16:09

Le Tour de France est parti le 7 juillet de l'île de Noirmoutier. La 105e édition de la compétition cycliste compte 21 étapes pour une distance totale de 3.351 kilomètres. Cette année, chaque équipe a huit coureurs et non plus neuf. Les cyclistes ont commencé leur première étape de montagne, dans les Alpes, le 17 juillet, en partant d'Annecy jusqu'au Grand-Bornand, en Haute-Savoie.



C'est une tradition, les spectateurs au bord des routes du Tour sont déguisés : Casimir, Spider-man... Une femme s'est habillée comme Yvette Horner, un hommage à celle qui fut la mascotte de la Grande Boucle perchée durant onze ans sur une voiture de la caravane. L’accordéoniste est décédée le lundi 11 juin à l'âge de 95 ans.

Sur les routes, cette année, les spectateurs ont sorti beaucoup de drapeaux bleu-blanc-rouge pour soutenir l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football.

L'arrivée du Tour de France est prévue le dimanche 29 juillet sur les Champs-Élysées.