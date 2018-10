publié le 16/07/2018 à 12:00

La Vendée et la Bretagne sont loin derrière, les pavés de Roubaix et le transfert en avion avalés. Au lendemain d'une journée de repos à Annecy, lundi 16 juillet, le peloton du Tour de France s'attaquera au premier très gros morceau de cette 105e édition : une étape de haute montagne en direction de la station du Grand-Bornand (158,5 km).



Le pied de la première des cinq difficultés du jour est situé dès le km 17,5. Il s'agit du col de Bluffy, classé en 4e catégorie (1,5 km de montée à 5,6% de pente moyenne). Passée cette mise en bouche et le sprint intermédiaire de Thônes se dresse le col de la Croix Fry, en 1re catégorie avec 11,3 km de montée à 7%.

Pas le temps de souffler que derrière la descente se présente un hors catégorie, la montée (inédite) du plateau des Glières et ses 6 km d'ascension à 11,2%. Il y a en revanche une cinquantaine de km avant les deux cols de la partie finale, celui de Romme (1re catégorie, 8,8 km à 8,9%) puis celui de la Colombière (1re catégorie, 7,5 km à 8,5%).

L'étape se termine par 14,5 km de descente vers le Grand-Bornand. Départ à 13h15 (réel à 13h35), arrivée prévue entre 17h42 et 18h15.

Tour de France 2018 : le profil de la 10e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Au général, Van Avermaet conserve le jaune après avoir fait le show suite aux déboires de ses leaders. Confirmation que Landa a raccroché les roues in extremis. #TDF2018 pic.twitter.com/S6x02AULGI — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 15 juillet 2018