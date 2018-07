DIAPORAMA - Tour de France 2018 : la 16e étape interrompue par un jet de gaz lacrymogène

deux coureurs de la formation Education First

L'interruption de la course a duré un gros quart d'heure

Les gendarmes ont dispersé les manifestants juste avant le passage de la course

publié le 24/07/2018

Les jets de gaz par la police sont intervenus à la suite d'une manifestation d'agriculteurs en colère, qui entendaient protester contre la baisse de certaines aides financières. Des bottes de paille étaient visibles sur la route et les forces de l'ordre, intervenues pour les dégager, ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour éloigner les manifestant, incommodant par la suite certains coureurs.



La direction de course a alors décidé de neutraliser l'étape le temps pour les coureurs touchés de se faire soigner. Sur les images télévisées, on pouvait observer les médecins du Tour distribuer dans le calme aux coureurs des dosettes de collyre, notamment à Peter Sagan le porteur du maillot vert.

Le nouveau départ fictif a été donné à 12h33, derrière la voiture de direction, bientôt suivi d'un nouveau départ réel à 12h36. L'interruption de la 16e étape - longue de 218 km entre Carcassonne à Bagnères-de-Luchon avec deux cols pyrénéens de première catégorie pour finir - n'aura donc duré qu'une dizaine de minutes en tout.