publié le 19/07/2018 à 16:41

Vingt-et-un virages, 13,8 kilomètres et une pente de 8,1% en moyenne. Pour la 30ème fois de toute l'histoire de la compétition, la traversée de l'Alpe d'Huez clôturera la douzième étape du Tour de France dans les Alpes, jeudi 19 juillet.



C'est probablement l'étape la plus difficile de cette compétition, puisque les cyclistes doivent d'abord traverser : le Col de la Madeleine, qui emmène les compétiteurs à 2.000 mètres d'altitude sur environ 20 kilomètres de longueur et 1.500 mètres de dénivelé, les lacets de Montvernier, aussi appelés "le mini Alpe d'Huez", et le Col de la Croix-de-Fer, lui aussi culminant à 2.000 mètres, avant d'affronter cette dernière montée abrupte.

De Coppi à Armstrong en passant par Hinault

La première montée de l'Alpe d'Huez dans le cadre du Tour de France date de 1952. À l'époque, le compétiteur italien Fausto Coppi se démarque durant la 10e étape Lausanne-Alpe d'Huez. Il deviendra d'ailleurs le vainqueur de la compétition.

Fausto Coppi est le premier cycliste à gagner l'étape de l'Alpe d'Huez pendant le Tour de France, en 1952 Crédit : STAFF / AFP

Le Français Bernard Hinault a remporté l'étape en 1986. Ce cycliste a un long palmarès à son actif : il a remporté le Tour de France 5 fois, entre 1979 et 1985. Il s'est aussi illustré en tant que champion du Monde sur route, triple vainqueur du Tour d'Italie et double vainqueur du Tour d'Espagne.

Le 21 juillet 1986, le cycliste Bernard Hinault est suivi par l'Américain Greg LeMond, Crédit : AFP

Marco Pantani est un cycliste italien, considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs du tour de France. Il a remporté cette étape mythique deux fois de suite, en 1995 et 1997. Il est toujours actuellement considéré comme l'un des grimpeurs les plus rapides du Tour de France, puisqu'il a réalisé cette ascension en 36 minutes et 40 secondes en 1995, un record jamais égalé depuis.

Marco Pantani victorieux sur l'étape de l'Alpe d'Huez, pendant le Tour de France 1995 Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP

Lance Armstrong est le cycliste qui aura probablement le plus fait parler de lui, autant pour ses exploits que pour ses problèmes de dopage. Réputé pour avoir remporté sept tours de France consécutifs entre 1999 et 2005, il a remporté l'étape de l'Alpe d'Huez en 2001 puis en 2004, où il portait d'ailleurs déjà le maillot jaune. Il l'a remportée en 39 minutes et 41 secondes. Armstrong s'est cependant vu retirer tous ses titres en 2012, en plein dans les scandales de dopage le concernant.

> Tour de France 2004 - Etape Alpe d'Huez Crédit Image : JOEL SAGET / AFP |

Pour cette édition 2018, les joueurs Français Julian Alaphilippe et Warren Barguil sont bien partis pour tenter de décrocher le maillot à pois, d'ici la fin de la journée. Une victoire de l'un des deux compétiteurs permettrait à la France de remporter pour la troisième fois de suite cette étape clé de montagne.