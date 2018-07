publié le 30/06/2017 à 13:51

L'ensemble des records qui vont être énoncés ci-dessous font leur âge. Pourquoi les coureurs actuels ne parviennent-ils pas à surpasser leurs ancêtres ? Le Tour, par son nombre de coureurs ou les distances de ses étapes, n'est plus tout à fait le même. Le plus récent record concerne Jens Voigt, cycliste professionnel allemand entre 1997 et 2014. Un retraité, donc, mais dont la performance devrait être égalée cette année par le Français Sylvain Chavanel, coureur de l'équipe Direct Énergie. Il s'agit du nombre de participations au Tour de France : 17.



Ce samedi 1er juillet 2017, la 104e édition de la Grande Boucle prend son départ en terres étrangères. Le peloton partira en effet de Düsseldorf, dans l'ouest allemand. De la plus haute vitesse moyenne sur une étape aux plus grands écarts, en passant par le plus grand nombre de coureurs ayant endossé le maillot jaune sur un seul Tour, présentation des huit records potentiellement éliminables en juillet prochain.

17

Voici le plus grand nombre de participations au Tour de France. Cette performance a été établie par l'Américain George Hincapie (entre 1996 et 2012), l'Australien Stuart O'Grady (1997 à 2013) et l'Allemand Jens Voigt (1998 à 2014). Sylvain Chavanel, ce samedi, prendra part, sous le maillot de l'équipe Direct Énergie, à son... 17e départ du Tour. Sauf blessure du Français, ce record devrait donc compter un nom supplémentaire dans quelques jours.

28'17''

Entre l'Italien Fausto Coppi, premier du classement général et le Belge Stan Ockers, deuxième, lors de l'édition de 1952, l'écart était de 28 minutes et 17 secondes. Soit le plus large entre les deux premiers du podium. Plus récemment, la plus importante différence au chronomètre est de sept minutes et 37 secondes, date de 2014 entre Vincenzo Nibali, le vainqueur italien, et le Français Jean-Christophe Péraud.

22'50''

Il faut remonter cette fois-ci à l'année 1976 pour trouver le record du plus grand écart à l'arrivée d'une étape. Étape remportée à l'époque par José Luis Viejo (ESP) avec 22'50" sur son dauphin. Cette année-là, l'Espagnol s'est classé au 7e rang du tableau final. Par comparaison, le plus grand écart de temps en 2016 était de cinq minutes et cinquante secondes (L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle).

41,654 km/h

Entre 1999 et 2005, un coureur a outrageusement dominé le Tour de France : Lance Armstrong. Déchu depuis de ses sept trophées pour dopage, l'Américain a établi la vitesse moyenne la plus élevée lors d'une Grande Boucle (2005) : 41,654 km/h. La vitesse moyenne du peloton 2016 était de 39,571 km/h.

8

En 1958 et 1987, huit coureurs ont porté le maillot jaune d'un seul Tour de France. Trente ans en arrière, les leaders s'appelaient Nico Verhoeven, Lech Piasecki, Erich Maechler, Charly Mottet, Martiai Gayant, Jean-Francois Bernard, Stephen Roche et Pedro Delgado.

8

Le plus grand nombre d'étapes gagnées dans un seul Tour : huit, par Charles Pélissier (1930), Eddy Merckx (1970 et 1974) et Freddy Maertens (1976). Suivent avec une unité de moins Bernard Hinault en 1979 (Tour qu'il a remporté) et l'Italien Gino Bartali en 1948.

54,545 km/h

En 1989 et sur 24,5 km l'Américain Greg LeMond réalise le contre-la-montre individuel le plus rapide avec une vitesse moyenne de 54,545 km/h.