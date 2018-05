Transat AG2R La Mondiale : victoire et record pour le duo Hardy-Ruyant

publié le 11/05/2018 à 02:50

Partis le 22 avril dernier de Concarneau, Adrien Hardy et Thomas Ruyant, les deux skippers de "Agir Recouvrement" ont franchi la ligne d’arrivée de la Transat AG2R La Mondiale dans le port de Gustavia ce jeudi 10 mai à 18h42 heure locale (0h42 à Paris). Ils sont arrivés après 18 jours 11 heures, 48 minutes et 22 secondes de mer soit 1 jour et 10h de moins que le précédent record établi par en 2006 par Kito de Pavant et Pietro d’Ali.



En tête de la flotte depuis le passage des Tropiques, Adrien Hardy grand spécialiste des courses en Figaro et Thomas Ruyant figure montante de la course au large et vainqueur de la Route du Rhum 2010 en Class40 ont accosté au ponton de Gustavia où ils ont été accueillis par des centaines de spectateurs venus applaudir les deux héros qui venaient de boucler les 3 860 milles entre Concarneau et Gustavia.

"C’est un vrai bonheur d’arriver ici devant le reste de la flotte d’autant que nous n’avons rien lâché pendant toute la traversée. Notre objectif de gagner était ambitieux car beaucoup nous donnaient vainqueur, il a fallu assumer et combattre avec des adversaires très rapide" explique Adrien Hardy.

Première grande victoire pour Hardy, Ruyant continue d'étoffer son palmarès

Bénéficiant de conditions météorologiques presque idéales depuis le départ du port breton, Adrien Hardy et Thomas Ruyant ont remarquablement négocié les pièges de ce tracé et l’emportent avec une heure d’avance sur Sébastien Simon et Morgan Lagravière (Bretagne CMB Performance) arrivés au cœur de la nuit antillaise.



C’est la première grande victoire en course pour le Nantais Adrien Hardy qui lorsqu’il était co-skipper de Thomas Ruyant en 2015 avait terminé 4ème de la Transat Jacque Vabre. En revanche, le palmarès du Dunkerquois Thomas Ruyant continue de s’étoffer puisqu’il avait remporté la Mini Transat en 2009 et la Route du Rhum en Class40 l’année suivante.



Le skipper nordiste contraint à l’abandon après 43 jours de mer lors du dernier Vendée Globe renoue donc avec la victoire. "C’est beaucoup d’émotion que de gagner cette transat ici à Saint-Barth, ce n’est jamais anodin de remporter une telle course. J’ai peu de mots pour décrire ce que je ressens et ça me booste pour mes projets à venir notamment le Vendée Globe en 2020" conclu Thomas Ruyant.