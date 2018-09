et Loïc Farge

publié le 24/09/2018 à 06:38

Ce sont d'immenses panneaux posés sur l'eau comme des miroirs. Ils sont reliés à la terre par un câble, et ils produisent de l'électricité exactement comme ceux qui sont sur les toits. La première centrale flottante en France va être construite dans le Vaucluse, sur le lac artificiel de Piolenc.



Quelque 47.000 panneaux - l'équivalent de 70 terrains de tennis - vont produire l'an prochain de quoi éclairer et chauffer 4.700 familles. C'est une PME, Akuo Energy, qui va commencer les travaux en mars.

L'originalité du projet est qu'il a été financé en grande partie par des particuliers - des habitants de la région - sur une plateforme de financement participatif.

Ce qu'on reproche aux centrale solaires terrestres, c'est de prendre de la place aux cultures agricoles. Quand on les met sur l'eau, il n'y a plus ce problème. La technologie est française. C'est celle de Ciel et Terre, une entreprise de Lille qui est le numéro mondial du secteur.

La France très en retard

Dans le domaine des énergies vertes, la France est souvent en avance sur le plan des technologies. Elle a de très bon ingénieurs, mais elle très en retard pour les développer sur le terrain, entre autre à cause de procédures interminables.



Voilà pourquoi cette entreprise de Lille a déjà construit une soixantaine de centrales flottantes dans le monde, beaucoup au Japon. Ce sera sa première en France.