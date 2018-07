publié le 28/05/2016 à 22:50

Richard Gasquet est le dernier espoir français en course à Roland-Garros après l'abandon de Jo-Wilfried Tsonga, samedi 28 mai. Le joueur de 31 ans a abandonné au troisième tour du tournoi, en raison de douleurs aux adducteurs, alors qu'il menait 5-2 dans le premier set contre le Letton Ernests Gulbis, 80e mondial. "J'ai ressenti comme un coup de couteau", a-t-il déclaré en conférence de presse, après avoir quitté le court central en pleurs. Impossible pour le 7e joueur mondial de savoir à quel point cette blessure est grave. "J'ai étiré des fibres sur mes adducteurs. Je ne sais pas quel est le degré de gravité, s'il s'agit d'une élongation ou d'une déchirure. Je dois subir des examens."



C'est pendant le match que Jo-Wilfried Tsonga s'est blessé. "Il (Ernests Gulbis) me déborde et j'effectue une glissade. Je me dis que ce n'est peut-être qu'une alerte. Mais au fur et à mesure des points, je sentais ma cuisse se durcir. Sur le dernier jeu à 4-2, je fais un effort sur le coté droit. Et là, je ressens comme un coup de couteau. Je sais alors que je n'ai plus aucune chance de jouer", a expliqué le joueur.

Avant les Internationaux de France, le numéro un des Bleus avait dû s'arrêter de jouer pendant deux semaines et demie à cause, déjà, d'un problème d'adducteur. "Quand j'ai contracté cette blessure, c'était très limite pour jouer à Roland-Garros. Mais si je joue au tennis, c'est justement pour jouer à Roland-Garros". Toutefois, Tsonga reste optimiste. "Roland-Garros reste l'une des principales raisons pour lesquelles je me bats tous les jours. Je mets tout mon cœur pour être prêt. Alors aujourd'hui, je suis hyper déçu et triste. Néanmoins, il faut rebondir assez vite. Il y a des choses bien plus graves que ce que j'ai vécu aujourd'hui. On a appris une très mauvaise nouvelle au parc Monceau. Cela m'aide à relativiser. Je vais retrouver l'essentiel : ma famille et mes amis."