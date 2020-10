publié le 04/10/2020 à 19:10

Une belle course à jouer que ce quinté rémois, où notre confiance, presque sans hésitation, va au 5 Classe des Obeaux, qui vient de peaufiner sa préparation à Laval, où elle était restée ferrée, ce qui ne sera pas le cas ici.

Ensuite, autant vous le dire, tout est possible. On ne peut rien reprocher ces derniers mois au 6 Damour Jiel, qui peut fournir une autre base dans le Quinté+, tout comme au 13 Coumba Kuky, certes moins à l'aise corde à droite, mais dont les fins de courses restent très tranchantes, ou au 7 Dream The Best, qui hérite ici d'un engagement de première main, juste à la limite du recul.

Pas de souci avec le 3 Cyrus D'Alci, qui se présente ici déferré totalement pour la première fois. Vainqueur surprise d'un quinté cet été à Cabourg, il n'a plus à faire ses preuves à main droite et retrouve un driver qui le connaît désormais parfaitement. C'est notre dernière minute.

Les pronostics

Prix du Champagne Castelnau - 2550 mètres - Trotteurs de 7 à 10 ans. 15 partants. Départ à 13h50.

5. Classe des Obeaux

6. Damour Jiel

3. Cyrus d'Alci

13. Coumba Kuky

7. Dream the Best

15. Beerscott

12. Bonheur de Nay

4. Anti Doctor

Dernière minute

3. Cyrus d'Alci