Quinté + : les favoris du prix Poitou-Charentes à Vincennes

publié le 12/12/2018 à 05:06

Les courses ont lieu ce mercredi 12 décembre à Vincennes au trot. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix Poitou-Charentes. 1ère course. Départ vers 13h47. 16 partants. Ils sont 10 au 1er poteau et 6 à 25 m sur 2.850 m, des concurrents de qualité. Retrouvez les favoris de Bernard Glass :



BACCHUS D'ELA, n° 8 : cote entre 4 et 5/1.

Il a des atouts sérieux pour bien faire : forme, en progrès, déferré et bien engagé. Une priorité.

BIG BOSS, n° 6 : cote entre 9 et 10/1.

Un des trois concurrents qui arrivent du Sud-Est pour courir. Pour moi, c’est de loin le meilleur.



BARAKA DE BOUGY, n° 4 : cote entre 9 et 10/1.

La drive de Nivard qui peut, en faisant le petit parcours, faire l’arrivée.



AZARO D'EVA, n° 14 : cote entre 7 et 8/1.

Il est décevant. JMB dit s’en être occupé. Ce sera tout ou rien.



BLOOMA D'HERIPRE, N° 12 : cote entre 7 et 8/1.

Finalement ma dernière minute. Même à 25 m, elle garde sa chance, surtout avec Raffin qui la connaît bien.



BOURBON SOMOLLI, n°9 : cote entre 12 et 13/1.

Un autre trotteur du Sud-Est qui est en forme.



ARNO DE BOSSENS, n° 14 : cote entre 14 et 15/1.

Il a un autre objectif mais son entourage ne l’interdit pas pour un accessit et il s’élance en tête tout de même.



ARIBO MIX, n° 15 : cote entre 18 et 20/1.

Son entraîneur-driver est à pied et je ne connais pas sa cavalière. Affaire d’impression.

