Quinté + : les favoris du Prix de la Promenade des Anglais à Cagnes-sur-Mer

publié le 10/12/2018 à 05:43

Les courses ont lieu ce lundi 10 décembre à Cagnes-sur-Mer. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix de la Promenade des Anglais. 2ème course. Départ vers 13h47. 16 partants. Une course de haies sur 4000 mètres par terrain souple avec un lot très homogène.



COTE D’AZUR n° 6 : cote entre 4 et 5/1.

Malgré son nom , elle débute sur la piste mais reste sur des performances de choix à Auteuil. Le lot est largement à sa portée.

CI BLUE n° 3 : cote entre 7 et 8/1.

Il est, on le sait, inconstant, mais dans un bon jour il peut également l’emporter.

GRAND TRIANON n° 8 : cote entre 7 et 8/1.

Il se fait gentiment à son nouveau métier de cheval d’obstacles après un bon passage chez les galopeurs. Les conditions lui sont favorables ce lundi.



SPIDERMAN n°4 : cote entre 11 et 13/1.

Il a des moyens mais vient de chuter. Cela dit, son écurie est en forme.



VLATAN n° 1 : cote entre 10 et 11/1.

Après avoir gagné en steeple, il revient en haies. Il est chargé mais peut se placer sur sa forme du moment.



LA LIMAGNE n° 7 : cote entre 13 et 15/1.

Ma dernière minute. Elle apprécie cette piste qu’elle retrouve, de même que le terrain lourd et elle revient en forme. Surprise possible.



PAGOMIX n° 12 : cote entre 16 et 17/1.

Lui aussi est un adepte de Cagnes. Méfiance.



VENDELOGNE n° 9 : cote entre 15 et 17/1.

Elle a des moyens...