Quinté + : les favoris du Prix de Chinon à Vincennes

Les courses ont lieu ce dimanche 9 décembre à Vincennes. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix de Chinon, 5ème course, départ vers 15h35 avec 16 partantes. Une course de raccroc hélas car les 2 autres épreuves prévues n’ont pas été retenues fautes de partants. C’est une épreuve de vitesse sur 2.175 mètres, où tout le monde s’élance au même poteau.



EFFIGIE ROYALE n° 14 : cote entre 3 et 4/1.

La bonne favorite qui est en forme, déferrée, bien engagée et drivée par Bazire.

EPONA DE DAIDOU n° 13 : cote entre 12 et 13/1.

Elle vient de terminer dans le sillage de ma favorite en étant nettement dominée mais elle vise encore une bonne place.

EXQUISA BELLA n° 2 : cote entre 15 et 17/1.

Je la reprends car elle a quelques performances de choix. Mais c’est un coup de poker.



ELITE DU LYS n°9 : cote entre 20 et 22/1.

Même chose que la précédente et de plus elle est ferrée. affaire d’impression.



EROLINA n° 8 : cote entre 13 et 15/1.

Elle, elle est cette fois déferrée des postérieurs pour la première fois. Cela peut bien se passer avec Eric Raffin.



ESPERANCE n° 15 : cote entre 14 et 16/1.

Une Duvaldestin honnête qui va faire sa course.



ECLIPSE D’ORIENT n° 12 : cote entre 10 et 11/1.

Ma dernière minute. Elle est régulière, en forme, et en progrès.



ELISKA BERRY n° 16 : cote entre 20 et 22/1.

Son engagement de l’hiver. Je m’en méfie.