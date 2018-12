Quinté + : les favoris du Prix d’Hautefort à Vincennes

publié le 08/12/2018 à 11:33

Les courses ont lieu ce samedi 8 décembre à Vincennes. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix d’Hautefort. 4ème course. Départ vers 15h15, 15 partants. Une épreuve de vitesse sur 2.100 mètres avec autostart. Ils sont donc 9 à s’élancer en première ligne et 6 en seconde, des concurrents assez connus.



VALOKAJA HINDO n° 12 : cote entre 4 et 5/1.

Un nouveau venu dans l’écurie de Bazire qui vient de bien gagner à Bordeaux. Même en seconde ligne, il peut jouer un rôle actif à l’arrivée.

VIXEL n° 3 : cote entre 6 et 7/1.

Il gagne rarement mais est confirmé sur ce parcours et lui part en tête.

GLOBAL RESPONS n° 4 : cote entre 5 et 6/1.

Il est doué mais dispute sa seconde course seulement après une longue absence.



SPRINGOVER n° 14 : cote entre 16 et 18/1.

Un coup de poker. Il vient de décevoir à plusieurs reprises mais a un temps canon sur ce parcours. Méfiance.



AGI DE CRENNES n° 5 : cote entre 12 et 14/1.

Ma dernière minute. Il aurait préféré plus long bien sûr mais est déferré des 4 pieds pour la 1ère fois depuis bien longtemps. Je m’en méfie pour une place.



BRASIL DE BAILLY n° 9 : cote entre 15 et 16/1.

Sa catégorie mais il s’élance à l’extérieur.



BACHAR n° 7 : cote entre 10 et 11/1.

Il est irrégulier mais a des moyens certains.



BLEU CIEL n° 6 : cote entre 13 et 15/1.

Lui je l’aime bien mais il n’est pas confirmé hélas sur la distance. Affaire d’impression.