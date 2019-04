Quinté + : les favoris du Prix Mercedes-Benz Paris à Longchamp

publié le 07/04/2019 à 06:40

Les courses ont lieu ce dimanche à Longchamp. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Mercedes –Benz. 3e course. Départ vers 15H15. 16 partants. 1er quinté de l’année à Longchamp et une épreuve encore très ouverte sans favori net.





DILUVIEN n° 2 : cote entre 8 et 10/1.

IL a une bonne chance au papier mais son entraîneur craint le raffermissement du terrain . Mais il est logique de le retenir.



MAX LA FRIPOUILLE n° 1 : cote entre 7 et 8/1.

Son poids, vu sa valeur, est correct. Bonne priorité.



GO FAST n° 11 : cote entre 15 et 16/1.

Il est irrégulier mais a sa chance dans un bon jour.



DALVINI n° 10 : cote entre 5 et 7/1.

Soumillon y croit. Mais il peut manquer d’expérience.



INCAMPO n° 12 : cote entre 14 et 15/1.

Il est irrégulier. Dans un bon jour ?



EDINGTON n° 4 : cote entre 12 et 14/1.

Ma dernière minute. Il y a du pour et du contre mais je m’en méfie.



SARENDAM n° 6 : cote entre 15 et 16/1.

Lui aussi préférerait une piste plus lourde mais il a le droit d’être 5e.



AS DES FLANDRES n° 16 : cote entre 17 et 18/1.

Il est valeureux et a le droit de participer également à l’arrivée.