Quinté + : les favoris du Prix Equidia

publié le 15/01/2019 à 05:29

Quinté du mardi 15 janvier 2019 à Pau : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Equidia (Prix Auguste de Castelbajac). 2ème course. Départ vers 13h45. Deux non partants : les 3 et 18. Le numérotage va donc jusqu’à 17. C’est une épreuve de steeple bien composée avec un lot homogène encore.



N°9 : BELMIX DE JOY. Cote entre 7 et 8/1.

N°2 : MON PRESTIGE. Cote entre 6 et 7/1.

N°1 : TAHANRUN. Cote entre 9 et 10/1.



N°6 : ECHIQUIER. Cote entre 13 et 15/1.



N°10 : CABOY. Cote entre 11 et 12/1.



N°14 : EQUATION. Cote entre 14 et 16/1.