Quinté + : les favoris du Grand Prix de Belgique

publié le 13/01/2019 à 07:40

Quinté du samedi 13 janvier 2019 à Vincennes. En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Grand Prix de Belgique. 5ème course. Départ vers 15h50. 14 partants.

Attention, un horaire inhabituel pour la dernière préparatoire à l’Amérique où ils s’élancent tous au même poteau mais où de nombreux concurrents qualifiés ne sont pas déferrés pour en garder sous les sabots dans 15 jours.





N°11 : BELINA JOSSELYN. Cote entre 2 et 3/1.

N°13 : READLY EXPRESS. Cote entre 4 et 6/1.

N°14 : BIRD PARKER. Cote entre 5 et 6/1.





N°5 : DAVIDSON DU PONT. Cote entre 9 et 10/1.



N°4 : CASH GAMBLE. Cote entre 10 et 11/1.



N°9 : CARAT WILLIAMS. Cote entre 7 et 8/1.



N°3 : ERIDAN. Cote entre 14 et 15/1.



N°6 : DELIA DU PÖMMEREUX. Cote entre 11 et 12/1.