Quinté + : les favoris du Prix de Joinville

publié le 12/01/2019 à 07:21

Quinté du samedi 12 janvier 2019 à Vincennes : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Joinville. 3ème course. Départ vers 15h15. 16 partants. Un lot homogène de 6 ans où ils s’élancent tous au même poteau des 2.700 m.





N°14 : DEFI DE LA BASLE. Cote entre 7 et 8/1.

N°13 : DUC DE CHRISTAL. Cote entre 5 et 6/1.

N°10 : DESTRIER JIEL. Cote entre 7 et 8/1.





N°3 : DEEPSTACK. Cote entre 9 et 10/1.



N°8 : DESIR DU BOIS. Cote entre 11 et 12/1.



N°16 : DJOHN. Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute.



N°15 : DOLLAR GEDE. Cote entre 15 et 17/1.



N°12 : DENVER DE VANDEL. Cote entre 22 et 22/1.