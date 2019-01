Quinté + : les favoris du Prix du Luxembourg

publié le 26/01/2019 à 07:48

Quinté du samedi 26 janvier 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Luxembourg. 3e course. Départ vers 15h15. 15 partants. Le traditionnel quinté de vitesse avant le Grand Prix d’Amérique. Ils sont 9 en 1re ligne derrière la voiture et 6 derrière. C’est très relevé et JMB est encore favori.









N°2 : CLEANGAME. Cote entre 3 et 4/1.

N°5 : CASH GAMBLE. Coteentre 5 et 6/1.



N°7 : DIJON. Cote entre 7 et 8/1.



N°4 : SHARON GAR. Cote entre 10 et 11/1.



N°13 : DAY OR NIGHT IN. Coteentre 11 et 13/1.



N°9 : DREAMMOKO. Cote entre 10 et 12/1.



N°15 : ABYDOS DU VIVIER. Cote entre 15 et 16/1.



N°10 : VOLTAIRE GIFONT. Cote entre 14 et 15/1.