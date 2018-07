Quinté + : les favoris du Prix Charity Mile

publié le 25/02/2017 à 07:43

La course du samedi 25 février a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix Charity Mile sera donné à 15h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres.





Le 1. Dream Dy

Cote entre 6 et 7/1. Il vient de remporter une course analogue et est logiquement pénalisé au poids. Mais son écurie est en forme et c'est Boudot.

Le 3. He's a dreamer

Cote entre 8 et 9/1. Il est malheureusement mal placé au poids mais s'entend bien avec son jeune cavalier. Il doit bien faire.

Le 7. Alcyone

Cote entre 6 et 7/1. Il est en bonne forme, se plait sur la PSF et c'est Soumillon.



Le 5. Enjoy the silence

Cote entre 10 et 12/1. C'est la ligne de mes favoris et il est assez bien placé au poids.



Le 10. Muffin man

cote entre 20 et 22/1. Un outsider que je trouve amusant. En tout cas, il est régulier.



Le 4. Ali spirit

Cote entre 13 et 15/1. Il vient de remporter une course moins relevée. Affaire d'impression.



Le 11. Evenchop

Cote entre 21 et 24/1. Il peut mieux faire que précédemment et il y aura des surprises.



Le 6. Eternal army

Cote entre 12 et 14/1. Une chance très possible pour une place.

Le bon favori

Le 1. Dream Dy. Il vient de remporter une course analogue et est logiquement pénalisé au poids. Mais son écurie est en forme et c'est Boudot.