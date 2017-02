Quinté + : les favoris du Prix du Plateau de Gravelle

publié le 23/02/2017 à 06:25

La course du jeudi 23 février a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix du Plateau de Gravelle sera donné à 13h47. 14 partants sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres.



Le 2, Indigious

Cote entre 6 et7/1. Il est un peu irrégulier mais c'est Nivard et il se plait sur ce parcours.

Le 5, Beau Gamin

Cote entre 7 et 8/1. La drive de Raffin et un trotteur très régulier lui.



Le 9, Ave Avis

Cote entre 7 et 9/1. Un excellent JMB mais qui s'élance à l'extérieur.



Le 12, Treasure Kronos

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute, même si elle part en seconde ligne. Elle apprécie le parcours et c'est Goop.



Le 14, Rob Stewart

Cote entre 12 et 13/1. Il finit fort ses parcours et peut grappiller une place.



Le 3, Sugar Rey

Cote entre 21 et 22/1. Je suis persuadé qu'il vaut mieux que ses derniers résultats.



Le 8, Timone EK

Cote entre 16 et 18/1. Une place pas mieux. Un regret pour Trebol le 7.

Le bon favori

Le 1, Propulsion, cote entre 2 et 3/1. 4e du Prix d'Amérique, 6e malheureux du Prix de France, il se doit de l'emporter malgré son numéro à la corde.