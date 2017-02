Quinté + : les favoris du Prix de Sainte-Maxime

publié le 22/02/2017 à 06:35

La course du samedi 22 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix de Sainte-Maxime sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres.



Le 2, Xotic

Cote entre 3 et 5/1. Il vient de refaire surface de belle façon et c'est Boudot. Chance évidente.

Le 7, Après l'Amour

Cote entre 6 et 7/1. C'est la ligne du précédent et il trouve un bon engagement mais a tiré le 14 à l'extérieur.



Le 5, Paraggi

Cote entre 8 et 9/1. Il est supplémenté et c'est Soumillon.



Le 9, Longray

Cote entre 12 et 14/1. Il vient de décevoir dans la course de mon favori mais on connait ses moyens. À reprendre je crois.



Le 11, Djoko

Cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute. Il est bien engagé pour faire de nouveau parler de lui.



Le 6, Aprilios

Cote entre 12 et 14/1. Il vient de devancer Djoko mais le retrouve dans de moins bonnes conditions. Toutefois, il est en forme.



Le 12, C d'Argent

Cote entre 14 et 17/1. Il débute sur la piste et paraît monter de catégorie. Mais ce n'est pas une impossibilité.



Le 4, Kayenne

Cote entre 16 et 17/1. Il paraît limite à ce poids. Pour une petite place.

Le bon favori

Le 2, Xotic

Cote entre 3 et 5/1. Il vient de refaire surface de belle façon et c'est Boudot. Chance évidente.