Quinté + : la dernière minute du Prix Vichy Celestins

publié le 04/06/2019 à 05:47

Les courses ont lieu ce mardi 4 juin à Vichy. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Vichy Celestins. 1ère course. Départ vers 13h50. 14 partants. Un prix de série avec 3 poteaux de départ au trot : 10 au 1er , 2 au second et 2 au 3ème à 50 m. Ces derniers sont des champions mais ils ne sont pas prêts selon les entourages. Donc je ne les ai pas retenu mais méfiance s’il y a des disqualifications.





DOSTOIEVSKI n° 8 : cote entre 3 et 4/1.

Un bon Bazire mais qui reste sur 2 disqualifications ! Avec son fils Nicolas, ce sera tout ou rien.



CLASSIC CONNECTION n° 2 : cote entre 5 et 7/1.

Une logique opposition au favori. Ce Duvaldestin est en forme.



ELISEO n° 4 : cote entre 7 et 8/1.

Il est plus régulier avec un nouvel artifice. L’entourage est confiant.



BIG HEADACHE n° 10 : cote entre 10 et 11/1.

La dernière minute. Il est vieillissant bien sûr mais bien engagé et bien drivé. Méfiance pour une place.



ECLAT DE GLOIRE n° 3 : cote entre 12 et 13/1.

Il est intermittent et fautif. Mais il a sa chance s’il reste au trot.



BAD JULRY n° 9 : cote entre 10 et 12/1.

Au départ, je ne l'avais pas retenu mais son entraîneur driver est chaud : Affaire d’impression.



CREPE DE SATIN n° 11 : cote entre 16 et 17/1.

Je l’aime bien et attention, son avant-dernière course était bonne.





CRESTA ROSSA n° 6 : cote entre 9 et 10/1.

Elle vient de s’imposer sur la piste et peut encore bien s’y comporter.

La dernière minute :

