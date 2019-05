Quinté + : la dernière minute du Prix du Palais du Louvre

publié le 30/05/2019 à 05:12

Les chevaux s'élanceront au départ du Prix du Palais du Louvre à l'hippodrome de ParisLongchamp ce jeudi 30 mai, à 20h15. L'épreuve de plat se déroulera sur 2.400 mètres et verra courir 16 partants. Un handicap de 52.000 euros pour cette 6e course. Découvrez la dernière minute de Claude Piersanti :



Le 8 : More than this

Le 1 : Cnicht

Le 4 : Louis

Ma dernière minute.



Le 6 : Fox Tin



Le 2 : Xo



Le 5 : Go Fast



Le 12 : Badia

cote entre 16 et 18/1.

Un petit coup de poker car son écurie est en forme.



Le 13 : Sikandari

